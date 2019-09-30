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عدن - ياسمين التهامي - رئيس ‘‘الجمهورية’’ يشن هجومًا ناريًا على قيادات الدولة ويشيد بالحوثيين

أكد الكاتب السياسي، سمير اليوسفي، رئيس مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر، أن الركون على الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، في الحرب الحالية ضد ميليشيا الحوثي، لن يأتي بنتائج إيجابية.

نشر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لجثمان الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي بعد وفاته.

ولم يتسنى لنا التاكد من صحة الصورة المتداولة .

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وعلى امتداد سنوات تم نشر صورا للرئيس الراحل الحمدي غير انه سرعان ما تتضح الحقيقة وان الصورة غير صحيحة .

وقال اليوسفي، في مداخلة على قناة الحدث، مساء الأحد، إن الحوثيين دخلوا الحرب ولم يكونوا يملكون إلا الكلاشنكوف، ولكن اليوم وبعد خمس سنوات حرب أصبحوا قوة عسكرية.

وأضاف إن “ما يحدث في اليمن هي عملية تسليم للحوثي. والشرعية تقاعست ولم تؤد دورها بالشكل المطلوب”.

وشدد اليوسفي أن “هذه الحرب تحتاج إلى قائد حقيقي على قدر المسؤولية”، مضيفاً: “طالما ونحن لا نريد محاربة إيران في عقر دارها علينا أن نخلص اليمن من الحوثي المدعوم من إيران ونكون أكثر شفافية في هذه الحرب”.