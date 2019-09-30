شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة سعودية تتجول بدون عباءة ولا حجاب وتتناول الغداء بين الرجال وتنشر(فيديو فاضح) شاهد إلى أين وصلت الأمور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فتاة سعودية تتجول بدون عباءة ولا حجاب وتتناول الغداء بين الرجال وتنشر(فيديو فاضح) شاهد إلى أين وصلت الأمور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته إحدى الفتيات خلال تجوُّلها في الرياض بدون عباءة وحجاب.

نشر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لجثمان الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي بعد وفاته.

ولم يتسنى لنا التاكد من صحة الصورة المتداولة .

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وعلى امتداد سنوات تم نشر صورا للرئيس الراحل الحمدي غير انه سرعان ما تتضح الحقيقة وان الصورة غير صحيحة .



وأظهر الفيديو الفتاة وهي تتجول داخل الرياض بارك ، وتناولت طعام الغداء فيه، كل ذلك تم بدون أن ترتدي عباءة أو حجاب المتعارف عليها .

وعلقت الفتاة بقولها: “أثريها بسيطة وسهلة.. بس أنتم اللي معقدين الأمور بزيادة، تحبوا تسوون شو ، أنا جالسة الآن بالرياض بارك” .

وأيد الفكرة كثير من المواطنين عبر مواقع التواصل ورأو أن لباس الفتاة فيه احتشام ، واستجابة طبيعية للتطور الذي تعيشه المملكة.