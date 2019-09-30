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عدن - ياسمين التهامي - رئاسة الجمهورية تفتح تحقيقاً عاجلاً حول تسريب كلمة اليمن في الأمم المتحدة للامارات.. لم تُعرض إلا على (هذين المسئولين) فقط!

بدأت الرئاسة اليمنية اليوم تحقيقاً مع عدد من المسؤولين الحكوميين بعد تأكدها من حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على نص كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها وزير الخارجية أمس السبت في اجتماعات الجمعية العمومية لدى الأمم المتحدة. نشر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لجثمان الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي بعد وفاته. ولم يتسنى لنا التاكد من صحة الصورة المتداولة . وعلى امتداد سنوات تم نشر صورا للرئيس الراحل الحمدي غير انه سرعان ما تتضح الحقيقة وان الصورة غير صحيحة . وقال مصدر في الرئاسة إن التحقيق جاء بعد أن تم التأكد أن الإمارات حصلت على الكلمة قبل أن يلقيها وزير الخارجية بساعات مما ممكن مندوبتها في الأمم المتحدة بالرد سريعاً على ما ورد في كلمة الحضرمي في ذات الجلسة . Advertisements وأضاف "الرئاسة وجهت في إجراء تحقيق عاجل في تسريب كلمة وزير الخارجية محمد الحضرمي في اجتماعات الجمعية العمومية لدى الأمم المتحدة حيث ثبت لنا أن دولة الإمارات حصلت على نص الكلمة قبل إلقائها بساعات وقامت بإعداد الرد عليها". وقال مصدر رئاسي ثاني إن "الكلمة لم تعرض إلا على نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء"، وهو ما يعزز المعلومات المتواردة عن تورط أحدهما في التعاون مع الإمارات التي اتضحت اجندتها المعادية في اليمن. وكان مصدر رفيع في وزارة الخارجية أكد أن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك أبلغ وزير الخارجية محمد الحضرمي قبل ساعات من إلقاءه كلمة الجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة بحذف كل عبارة تطرقت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تضمنتها الكلمة. وذكر المصدر أن عبدالملك أجرى اتصالاً هاتفياً يوم الخميس بالحضرمي مشدداً عليه حذف ما تتضمنه كلمة اليمن المعدة مسبقاً بشأن الإمارات وأفعالها وما قامت به مؤخراً في اليمن ودعمها للمجلس الإنتقالي، إلا أن وزير الخارجية قابل طلب رئيس الوزراء بالرفض وهو ما أثار غضب الأخير. وكانت مصادر خاصة قد تحدثت سابقاً عن مساعي معين عبدالملك للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من الرئيس هادي وبدعم من الإمارات العربية المتحدة، لكن الأخير فوض وزير الخارجية ليلقي كلمة اليمن نيابة عنه. "صيرة بوست"

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