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عدن - ياسمين التهامي - «حمود المخلافي» يعود ليقود لواءً عسكرياً يضم أربعة ألف مقاتل براتب 500 دولار لكل جندي

أكدت مصادر وثيقة الصلة بأن حمود سعيد المخلافي قد وصل إلى عمان للمرة الرابعة قادما من تركيا بحسب توجيهات قطرية.

نشر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لجثمان الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي بعد وفاته.

ولم يتسنى لنا التاكد من صحة الصورة المتداولة .

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وعلى امتداد سنوات تم نشر صورا للرئيس الراحل الحمدي غير انه سرعان ما تتضح الحقيقة وان الصورة غير صحيحة .

ونقلت “الأمناء” عن المصادر أنه خلال اليومين الماضيين تم استكمال الكشوفات التي قدمها حمود المخلافي والتي تضم (4000) جندي سيكونون ضمن اللواء العسكري الذي سيقوده بحسب ما طلب منه.

وأفادت تلك المصادر أن هذا اللواء سيكون مقره في منطقة الضباب في تعز وسيكون راتب كل جندي (500 دولار) وستقوم الشرعية لاحقا بترقيمهم ضمن قوام الجيش الوطني.

واللواء الذي سيقوده حمود المخلافي مكلف بتنفيذ مهام قتالية في المناطق الجنوبية وستكون واجهته الساحل الغربي لمواجهة قوات طارق صالح.