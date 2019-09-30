الاكثر مشاهدة - رفضت أداء الصرخة فكانت نهايتها مؤلمة .. القيادي الحوثي ‘‘أبوعلي’’ يرتكب كارثة بحق زوجته وأولادها في صنعاء .. شاهد ماذا فعل؟

شكرا لقرائتكم خبر عن رفضت أداء الصرخة فكانت نهايتها مؤلمة .. القيادي الحوثي ‘‘أبوعلي’’ يرتكب كارثة بحق زوجته وأولادها في صنعاء .. شاهد ماذا فعل؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - طلق قيادي حوثي زوجته بعد أن انهال عليها بالشتائم بسبب عدم أدائها ” الصرخة ” ليطوي صفحة عشرة دامت بينهما سنوات واستبدلها “بزينبية”.
وقال مصدر محلي من إحدى مديريات محافظة صنعاء لموقع ” المشهد اليمني ” أن القيادي الحوثي أبو علي تشاجر مع زوجته بسبب رفضها اداء الصرخة واتهمها بالعمالة وتبعيه أخيها المؤتمري وانهال عليها بالشتائم لينتهي الخلاف بالطلاق .
وأضاف المصدر أن القيادي الحوثي قام بعقد قرانه بشكل مباشر من ” زينبيه ” حوثية من محافظة عمران بعد رفض جميع أهالي المنطقة تزويجه بسبب نكرانه للعشره مع زوجته السابقة .
الجدير ذكره ان أغلب اليمنيين باتوا يرفضوا تزويج بناتهم من حوثيين أو لأبنائهم كما ان هناك عدد من حالات عدم إتمام الزواج والطلاق تمت بسبب التهمة نفسها وهو ماجعل المجتمع يعزل الحوثيين كطبقة منبوذه.
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