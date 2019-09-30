الاكثر مشاهدة - عاجل : السعودية تبعث رسالة إلى إيران للمصالحة .. وطهران تضع شرطًا واحدًا لإنهاء التصعيد .. وهذا ما جاء بشأن اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تبعث رسالة إلى إيران للمصالحة .. وطهران تضع شرطًا واحدًا لإنهاء التصعيد .. وهذا ما جاء بشأن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الحكومة الإيرانية عن تلقيها رسائل من الرياض، مطالبة برسالة علنية يمكن أن تكون إحداها إنهاء الحرب في اليمن”.



وأوضح المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، ظهر اليوم الاثنين: “وصلتنا رسائل من السعودية، لكن يجب أن نشاهد رسالة علنية من قبلها، ويمكن أن تكون إحدى رسائل السعودية العلنية هي إنهاء الحرب على اليمن”.



وأضاف ربيعي: “لقد طالبنا بإنهاء الحرب على اليمن منذ البداية، ونرى أن الحل هو وقف إطلاق النار”، مشددا “نحن مستعدون للقيام بكل ما نستطيع في هذا الشأن”

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