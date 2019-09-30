شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان الحوثيين عن عملية نجران .. شاهد ماذا قال محمد بن سلمان وأثار ارتياب الأمريكان ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصريحات جديدة نشرت بعد ساعات من إعلان الحوثيين لعملية ما اسموها بـ "نصر من الله" في محافظة نجران السعودية.. خرج محمد بن سلمان باتهام إيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف السعودية .

وعلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هجوم أرامكو الأخير قائلا، إنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أن الهجوم على منشآت النفط التابعة لشركة "أرامكو" يعد "عملا حربيا" من قبل إيران.

وأضاف ولي العهد السعودي - خلال حديثه لبرنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "CBS" الأمريكية - آمل ألا يكون الرد العسكري ضروريا.. والحل السياسي أفضل كثيرا.

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بعد إعلان الحوثيين عن عملية نجران .. شاهد ماذا قال محمد بن سلمان وأثار ارتياب الأمريكان ؟



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وأكد الأمير محمد بن سلمان أنه إذا لم تتخذ دول العالم فعلا قويا وحازما لردع إيران سنشهد تصعيدا أكثر يهدد المصالح العالمية، مضيفا أن الهجوم على "أرامكو" ضرب قلب صناعة الطاقة في العالم.

وأضاف أن الهجوم على "أرامكو" تسبب في تعطيل 5.5% من إمدادات الطاقة في العالم، مشيرا إلى أن الهجوم يعد عملا أحمق لأنه استهدف 5% من إمدادات الطاقة في العالم.

وتحدث بن سلمان عن ضرورة عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني لبحث اتفاق نووي جديد، لافتا إلى أن الإيرانيون لا يريدون ذلك.



وقال ولي العهد السعودي إنه إذا أوقفت إيران دعمها للحوثيين، سيكون الحل السياسي في اليمن أسهل، مشيرا إلى أن إعلان مليشيا الحوثي وقف الاعتداءات يعد خطوة إيجابية قد تؤدي إلى حوار سياسي أكثر جدية.



وأوضح أن السعودية منفتحة على جميع المبادرات للحل السياسي في اليمن، مؤكدا أن تدخل التحالف العربي في اليمن منع تحويلها إلى مقر جديد لداعش والقاعدة.