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عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤولون سعوديون، صباح اليوم الاثنين، عن صدور أوامر ملكية بتحقيق عاجل في قضية وصفت بـ"الكبيرة جدا"، وسيتم رفع نتائج التحقيق إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وجاء ذلك في تصريحات الأمير خالد الفيصل، أمير مكة المكرمة، خلال تفقده منطقة قطار الحرمين التي تعرضت أمس إلى حريق هائل.

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عاجل : الملك سلمان يصدر أوامر سريعة بعد الحادثة التي هزت السعودية أمس الأحد (صورة)



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وقال الأمير خالد الفيصل، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، "الأضرار بالغة وكبيرة، وتتطور حتى اليوم".

​وتابع "هناك أضرار تحدث حتى الآن، لكن معظم تلك الأضرار يرتكز في الدور الثاني والسقف، أما الدور الأرضي، فالأوضاع مستقرة به".

وأوضح "تم تشكيل لجان تحقيق تدرس أسباب حريق قطار الحرمين، وسيتم رفع تلك النتائج إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، لأن القضية كبيرة جدا وليست بالسهلة".

وأردف "ليس هناك حتى الآن نسبة محددة للأضرار حتى الآن في محطة قطار الحرمين".