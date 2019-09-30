مقتل مواطن برصاص مسلح مجهول شمالي تعز

قُتل شخص برصاص مسلح مجهول في منطقة عصيفرة شمالي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وأفادت مصادر أمنية لـ "يمن شباب نت": بمقتل "نبيل سعيد قاسم الحمادي" بعد منتصف ليل الأحد/ الاثنين برصاص مسلح مجهول جوار محطة كهرباء منطقة عصيفرة شمالي المدينة.



وأشارت المصادر إلى أن الجاني استخدم سلاح (مسدس) وأطلق النار من مؤخرة رأس الضحية وأدراه قتيلا على الفور.



ووفق المصادر أن الأجهزة الأمنية لم تتمكن من إلقاء القبض على الجاني، فيما قيدت الحادثة ضد مجهول.



وشهدت تعز خلال الأشهر الماضية استقرار أمني وتراجع في حوادث القتل والاغتيالات بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من تطهير عددا من مناطق المدينة مما تصفهم سلطات المحافظة بـ" الخارجين عن القانون" و "مطلوبين أمنيا".



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