- 1/2
- 2/2
الإثنين 30 سبتمبر 2019
جانب من اللقاء
كتب
المهرة - الخليج 365
أقر اجتماع في محافظة المهرة، اليوم الاثنين، إنشاء إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية بمصلحة الجمارك.
وفي التفاصيل، ترأس، الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، اجتماعا مناقشة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مصلحة الجمارك بمحافظة المهرة لعام 2016.
واستعرض الاجتماع الذي حضره مع مدير عام مصلحة الجمارك بمحافظة المهرة، الدكتور علي رويشد سكرون، ومدير عام جهاز الرقابة والمحاسبة بالمهرة، جنيد حسن الجنيدي، تقرير الجهاز المركزي للرقابة حول الجمارك لعام 2016م.
وعقب مناقشات مستفيضة، خرج الاجتماع، بضرورة الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتصويب والأخطاء والملاحظات وعدم تكرارها مستقبلا.
وأقر الاجتماع إنشاء إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية بمصلحة الجمارك بمحافظة المهرة للقيام بمهامه وعملها المطلوب.
وشدد الأمين للمجلس المحلي، سالم نيمر، على أهمية تطوير العمل بمصلحة الجمارك لما تمثله من أهمية اقتصادية للمهرة والوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إقرار إنشاء إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية بمصلحة الجمارك بالمهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.