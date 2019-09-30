بالصور.. إقرار إنشاء إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية بمصلحة الجمارك بالمهرة 

الإثنين 30 سبتمبر 2019

جانب من اللقاء

كتب المهرة - الخليج 365

أقر اجتماع في محافظة المهرة، اليوم الاثنين، إنشاء إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية بمصلحة الجمارك.



وفي التفاصيل، ترأس، الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، اجتماعا مناقشة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مصلحة الجمارك بمحافظة المهرة لعام 2016.

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واستعرض الاجتماع الذي حضره مع مدير عام مصلحة الجمارك بمحافظة المهرة، الدكتور علي رويشد سكرون، ومدير عام جهاز الرقابة والمحاسبة بالمهرة، جنيد حسن الجنيدي، تقرير الجهاز المركزي للرقابة حول الجمارك لعام 2016م.

وعقب مناقشات مستفيضة، خرج الاجتماع، بضرورة الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتصويب والأخطاء والملاحظات وعدم تكرارها مستقبلا.

وأقر الاجتماع إنشاء إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية بمصلحة الجمارك بمحافظة المهرة للقيام بمهامه وعملها المطلوب.

وشدد الأمين للمجلس المحلي، سالم نيمر، على أهمية تطوير العمل بمصلحة الجمارك لما تمثله من أهمية اقتصادية للمهرة والوطن.