مسؤول بوزارة الشباب والرياضة يدشن الموسم الرياضي 2019-2020

الإثنين 30 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب عدن - الخليج 365

دشن مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، الموسم الرياضي 2019-2020.



وفي التفاصيل، أقر قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، في اجتماعه المنعقد ،اليوم ، برئاسة وكيل القطاع خالد حسين ، تدشين الموسم الرياضي 2019-2020 من خلال إقامة (51) بطولة في ( 21 ) لعبة.

وفي مستهل الاجتماع اكد وكيل قطاع الرياضة على أهمية بذل مزيد من الجهود للارتقاء بالعمل في قطاع الرياضة الذي يعد أهم القطاعات في الوزارة..

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مشيراً الى أن هذا النشاط يحظى باهتمام كبير من قبل وزير الشباب والرياضة نايف البكري الذي وجه بتدشين الموسم الرياضي..موضحا أن الموسم سيتم تدشينه في أكتوبر المقبل ويستمر حتى يونيو من العام القادم ،ويشمل ( 17) لعبة رياضية وباجمالي ( 51) بطولة رياضية؛ بواقع ثلاث بطولات لكل لعبة.

ولفت الوكيل صالح إلى أن الوزارة تركز في البطولات التي تقيمها وتدعمها على المستقبل من خلال الشباب والناشئين والبراعم الذين يمثلون الأساس في مستقبل الرياضة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

من جانبه أوضح مدير عام النشاط الرياضي في الوزارة رائد علي نعمان ،بإن قيادة الوزارة ستعمل على إنجاح الفعاليات المقرة ضمن الموسم الرياضي الشامل إيمانا منها بأهمية الاستمرار للالعاب المستهدفة وعدم توقفها لما فيه خير الرياضة اليمنية..

مشيرا إلى أن سياسة الوزارة وحرص قيادتها على استمرارية النشاط المحلي والمشاركات الخارجية رغم الأوضاع الصعبة في البلاد اثمر عن تحقيق العديد من الانجازات على الصعيد الإقليمي والقاري.

وفي ختام الاجتماع تم إقرار الألعاب الرياضية التي سيشملها برنامج الموسم الرياضي وهي " كرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة وكرة الطاولة وألعاب القوى والدراجات والشطرنج و التايكواندو ، والكاراتيه والجودو، والملاكمة ،والسباحة ،وبناء الأجسام ،ورفع الأثقال،و البلياردو ، والسنوكر،والجمباز ، وتنس الميدان ،على أن يضع كل اتحاد التصور ويحدد الفئات السنية التي ستتنافس في البطولات الثلاث المخصصة لكل لعبة على حدة.