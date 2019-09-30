محافظ حضرموت يطلع أبناء المحافظة على مستجدات المطالب والاحتجاجات

الإثنين 30 سبتمبر 2019

محافظ حضرموت

كتب الخليج 365 - الرياض

صدر اليوم بيان عن قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، حول المستجدات المتعلقة بمطالبات أبناء حضرموت الملحة، وتجاوب فخامة رئيس الجمهورية والحكومة مع أبرز القضايا التي وقف أمامها بشكل حضاري والتف حولها جميع أبناء المحافظة.



في ما يلي نصه :

"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبدالله الصادق الأمين وعلى آله وصحبة أجمعين ..

الأخوة المواطنون ..

الأخوات المواطنات ..

يا أبناء محافظة حضرموت جميعاً ..

لاشك وأنكم تدركون ما مرت به حضرموت خلال الفترة المنصرمة من صعوبات على مستوى مختلف مناحي الحياة وعلى وجه التحديد بل وأكثرها إلحاحاً القضايا الخدمية التي عانى منها مواطنو محافظتنا على مختلف شرائحهم وبدون استثناء وصبروا طويلاً الأمر الذي ولّد موقف لدى المواطنين الذين هبّوا عن بكرة أبيهم في موقف واحد عكس مدى أصالة وثقافة أبناء المحافظة وسلوكهم الحضاري الواعي في التعبير عن المطالبة بحقوقهم المشروعة ..

هذا الموقف الذي يعد بحق تعبيراً صادقاً وحياً عن عظمة ما بلغه أبناء حضرموت من وعي وهو الموقف الذي أجمع عليه الجميع وشكلوا موقف حقوقي ربما يحدث لأول مرة في تاريخ حضرموت الحديث والمعاصر وهو ما قاد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة التي عبرت عن موقفها هي الأخرى إلى جانب أبناء المحافظة والدفاع عن حقوقهم المشروعة وأقدمت على ذلك القرار الجريء والذي لم يسبقها إليه أحد في توقيف باخرة شحن تصدير نفط حضرموت حتى يتم تحقيق المطالب وتلبية الحقوق المشروعة لأبناء حضرموت ولتؤكد من جديد بأن قيادة السلطة المحلية قد وقفت وستظل واقفة إلى جانب أبناء المحافظة من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة ..

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يا أبناء محافظة حضرموت جميعاً ..

إننا ونحن نفخر بموقفكم هذا فإننا نود أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الأخ المشير الركن/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي كان أول من استجاب لهذه المطالب وأعلن وقوفه إلى جانب أبناء حضرموت في حصولهم على حقوقهم المشروعة وحصتهم من مبيعات نفط حضرموت ، ذلك الموقف الذي كانت نتيجته إجراء إصلاحات في المؤسسة المالية المركزية (البنك المركزي اليمني ووزارة المالية) وإعطاء التوجيهات الصريحة للمعينين الجدد بمعالجة القضايا الحقوقية لأبناء حضرموت ، وإذ نقدر تقديراً عالياً موقف فخامة الرئيس هذا .. فإننا نتوجه أيضاً بالشكر لدولة رئيس الوزراء الذي هو الآخر وجه بتلبية حقوق أبناء محافظة حضرموت ، كما نشيد بموقف الأخوة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المعينين الجدد لتفاعلهم مع توجيهات فخامة الأخ الرئيس ودولة رئيس الوزراء والعمل على البدء بتنفيذ وتحقيق القضايا الأساسية التي أعلنّا عنها وأعطيناها الأولوية في مطالباتنا بحقوقنا، وأمام ذلك التطور الإيجابي الذي جاء انعكاساً لموقفكم الواعي والحضاري في المطالبة بحقوقكم المشروعة ووقوف قيادة السلطة المحلية إلى صفكم فإننا نود إبلاغكم بأننا ونتيجة لوفاء القيادة السياسية الايجابي معنا قد وجهنا بالسماح للباخرة بالدخول إلى ميناء الضبة .. ونطمئنكم بأننا سنظل على نفس موقفنا إذا رأينا بأن هناك أي اختلال أو تناقض من جانب الحكومة في تلبية مطالبكم .

يا أبناء محافظة حضرموت جميعاً ..

لقد وقفنا معكم وسنظل على موقفنا هذا في جميع القضايا المصيرية التي ترتبط بمصالحكم وحقوقكم المشروعة ولن نتخلى عن هذه الحقوق حتى نحقق كامل مطالبنا المشروعة، وإننا كما عهدناكم بمواقفكم الثابتة والمبدئية بالأمس القريب ووقوفكم صفاً واحدا فأننا على ثقة بأنكم ستظلون كذلك ولن يستطيع أحد النيل من حقوقكم المشروعة ..

ختاما ... نقدر تقديراً عالياً تلك الروح التي تحليتم بها يا أبناء حضرموت جميعاً وأننا نشعر بأن لموقفكم هذا دلالات ومعان كثيرة ستظل خالدة وستتذكرها الأجيال جيلاً بعد جيل .

والله ولي التوفيق .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

اللواء الركن / فرج سالمين البحسني

محافظ حضرموت

قائد المنطقة العسكرية الثانية" .