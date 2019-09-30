وكيل وزارة الصحة بشبوة يؤكد دعم الوزارة لانشاء مستشفى خيري لامراض الكلى

الإثنين 30 سبتمبر 2019

وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الدكتور علي الوليد

كتب الخليج 365 - شبوة

اكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الدكتور علي الوليد، مواصلة دعم الوزارة ورعايتها لانشاء اول مستشفى خيري لامراض وجراحة الكلى والمسالك البولية بمحافظة شبوة.



واستمع الوليدي خلال زيارته اليوم، للمشروع بمدينة عزان بمديرية ميفعة، لشر ح من مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عيدروس بارحمة، عن مكونات المشروع ومستوى الانجاز.

مؤكدا اهمية المشروع في تخفيف معاناة المرضى ، لافتا الى نوعية تجهيزاته الطبية الحديثة، مثنيا على دور مؤسسة شبوة للتنمية في اقامته.

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فيما اوضح المدير التنفيذي للمؤسسة ناصر بن مسلم بان الوزارة ساهمت باكثر من 90 بالمائة من تجهيزات وتاثيت المستشفى، الذي يتكون من خمس طوابق خصص الثلاث الاولى منها للطوارئ والاشعة والعيادات ، والرابع والخامس للعمليات والرقود.

متوقعاً استكمال كافة التجهيزات الطبية بالمستشغى وافتتاحه في نهاية العام الجاري .

وكان الوكيل الوليدي قد اطلع على مستوى سير العمل الطبي في مستشفى عزان ومركزي غسيل الكلى و الامومة والطفولة فيها .

واشاد الوكيل الوليدي بنوعية الخدمات الطبية التي تقدمها هذه المرافق للمرضى.

منوها بحرص الوزارة على تطوير وتحديث خدماتها وتوفير الاحتياجات الاساسية لها ، مؤكدا بان الوزارة ستعمل على معالجة اشكالية مرتبات البعثات الطبية بمستشفى عزان وغيره من المستشفيات العامة بالمحافظة .