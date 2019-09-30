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الإثنين 30 سبتمبر 2019
الدكتور علي الوليد
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الخليج 365 ـ متابعات
بدأ مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة ، اليوم ، حملتي التوعية والرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك في تسع من مديريات المحافظة والتي يتولى البرنامج الوطني لمكافحة ودحر الملاريا بالمحافظة عملية تنفيذها لمدة خمسة ايام بتمويل من منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية.
وأكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الدكتور علي الوليد توجه الوزارة لتفعيل انشطة الطب الوقائي في مختلف المحافظات المحررة.
ونوه بامتلاك الوزارة اليوم لخبرات عالمية في مجال مكافحة الأمراض الوبائية.. مشدداً على ضرورة استفادة المحافظات الموبؤة منها.
ولفت إلى أهمية اقتران وتزامن حملتي التوعية و الرش لمكافحة حمى الضنك في المديريات المستهدفة بشبوة.
بدوره شدد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عيدروس بارحمة ، على ضرورة شمولية حملات التوعية والمكافحة لحمى الضنك لبقية مديريات المحافظة..منوها بحجم معاناة المواطنين فيها من هذا المرض القاتل ولسنوات طويلة.
وأكد منسق البرنامج الوطني لمكافحة ودحر الملاريا بالمحافظة الدكتور صالح الحمصي، جاهزية فرق التوعية والرش لتنفيذ الحملتين في المديريات المستهدفة بالمحافظة.
وكان وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور علي الوليدي قد شارك في ختام برنامجي تدريب لاربعة واربعين كادرا صحيا في مديريتي حبان وميفعة عن السياسات العلاجية لمكافحة حمى الضنك.
كانت هذه تفاصيل خبر شبوة.. تدشين حملتي توعية ورش لمكافحة البعوض الناقل للضنك في 9 مديريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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