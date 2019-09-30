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الإثنين 30 سبتمبر 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365 - عدن
عقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعها الدوري الأسبوعي، اليوم الإثنين، برئاسة أحمد حامد لملس، الأمين العام.
واستهل الاجتماع، بمناقشة تقارير الإنجاز الأسبوعية لكل دائرة، وكذا خطط الأنشطة للأسبوع القادم، واتخاذ مايلزم بشأنها.
ووقف الإجتماع أمام مستجدات الأوضاع الراهنة على الساحة الجنوبية، بما فيها الملف الخدمي وتعمد تعطيل الخدمات في العاصمة عدن خاصة و الجنوب عامة من قبل حكومة ما تسمى بالشرعية.
واستعرض الاجتماع خطة عمل الأمانة العامة للفصل الرابع من عام 2019، حيث تم مناقشتها و إقرارها.
كما استمع الاجتماع إلى التقرير المُقدم من الدائرة السياسية حول تطورات المشهد السياسي على الساحة المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى تقرير مقدم من الدائرة الإقتصادية عن نشاط الدائرة خلال الفصل الثالث من العام 2019.
وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة باقي المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وأهمها الترتيبات المتعلقة بفعالية 14 أكتوبر "عيد الثورة"، واتخاذ اللازم بشأنها.
كانت هذه تفاصيل خبر الامانة العامة للانتقالي تناقش تعمد الشرعية تعطيل خدمات الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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