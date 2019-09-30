حضرموت.. تباحث بين قيادة الانتقالي ومؤسسة صح لعقد شراكة تعود بالنفع للمحافظة

الإثنين 30 سبتمبر 2019

حضرموت

كتب حضرموت - الخليج 365

بحثت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت ومؤسسة صح الحقوقية، حول عقد شراكة ، وتنفيذ مشاريع توعوية وانسانية وتنموية ، تعود بالنفع على حضرموت وأبنائها.



ووفق متابعة "الخليج 365"، فإنه تتويجا للقاءات السابقة بين رئيسي القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ، و مؤسسة صح الحقوقية ، الأستاذ أحمد اللحوري ؛ التأمت ، بمقر المجلس صباح اليوم الاثنين ، في اجتماع مشترك ، الهيئتان التنفيذيتان للقيادة المحلية ، والمؤسسة.

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وكرس الاجتماع للتباحث حول عقد شراكة ، وتنفيذ مشاريع توعوية وانسانية وتنموية ، تعود بالنفع على حضرموت وأبنائها . وتداول الاجتماع عدد من الأفكار والتصورات للعمل المشترك بين الجانبين .

كما تم استعراض عدد من البرامج والمشاريع التي استكملت دراساتها ، وباتت جاهزة للتنفيذ .

وخرج الاجتماع بتشكيل لجنة مشتركة ، تحضر لمذكرة تفاهم بين الجانبين ودراسة المشاريع المقترح تنفيذها