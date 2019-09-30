ننشر نتائج اجتماع تنفيذية القيادة المحلية للانتقالي الجنوبي في غيل باوزير بحضرموت 

الإثنين 30 سبتمبر 2019

محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر

كتب حضرموت - الخليج 365

عقدت الهيئة التنفيذية بالقيادة القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية غيل باوزير في محافظة حضرموت، اجتماعا استثنائيا، مساء أمس الأحد، بحضور رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر.



وفي مستهل الاجتماع، ألقى الأستاذ عمر عبدالله حمدون، رئيس القيادة بالمديرية كلمة ترحيبية بمناسبة زيارة الدكتور محمد جعفر، مثمنا حرصه للاطلاع على الصعوبات والاشكاليات التي تواجه عمل انتقالي المديرية.

واستعرض حمدون في كلمته جملة من هذه الصعوبات أمام الحضور، مبديا أمله في أن تجد لها القيادة بالمحافظة مخارج وحلول تدفع بالعمل النضالي إلى مستواه المطلوب جماهيريا.

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وشدد حمدون بأن على الجميع تجاوز الأمور الصغيرة، لكون المرحلة التي يمر بها الوطن الجنوبي تستدعي الارتقاء فوق الصغائر للوصول إلى مستوى التحديات التي تواجها القضية الوطنية الجنوبية وبحجم الوطن الجنوبي وكبر القضية، خصوصا وأن استحقاقات القادم تتطلب تظافر الجهود .

من جانبه أكد رئيس القيادة المحلية بالمحافظة على ضرورة تظافر الجهود المشتركة بين قيادة وأعضاء القيادة المحلية، نظرا لحساسية الظرف الاستثنائي الذي يواجهه الوطن الجنوبي ، مشيرا إلى أن لمرحلة القادمة ستشهد استحقاقات مهمة على الصعيد الوطني .

وشدد بن الشيخ أبوبكر على ضرورة حلحلة كافة المشكلات التي تواجهها القيادة المحلية وفق النظم واللوائح المقرة، وبعيدا عن التجاوزات من أي كان.

إلى ذلك فتح باب النقاش والمداخلات للحضور من أعضاء الهيئة التنفيذية، حيث أدلى كل منهم بما لديه من ملاحظات على سير العمل خلال الفترة الماضية، مشددين على ضرورة عقد الاجتماعات الشهرية في حينها.

وفي الاجتماع ايضا، تم الاستماع إلى مداخلات وملاحظات اعضاء المرافقين للدكتور بن الشيخ أبوبكر، حيث تحدث كل من الدكتور فتحي بامطرف والأساتذة عوض بن جميل وأكرم احمد باشكيل وعبدالله علوي باعلوي، أعضاء الجمعية الوطنية، والأستاذ سالم علي بامخرمة رئيس ادارة الشباب والطلاب بقيادة المحافظ، مبدين وجهات نظرهم فيما دار من نقاش.

هذا وقد اختتم د.محمد جعفر الاجتماع بكلمة توجيهية إضافية، مؤكدا أن مخرجات هذا الاجتماع سيتم صياغتها وإرسالها إلى قيادة المديرية للعمل وفق مافيها من توجيهات تساعد على حلحلة أي معوقات ومشاكل قد ترافق العمل النضالي في المديرية