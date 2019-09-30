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عدن - ياسمين التهامي - مدرسة الأوائل الأهلية بالغيضة تنظم إذاعة مدرسية مميزة بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي
جهينة يمن: لميس الأصبحي.
تزامن مع اليوم العالمي لسرطان الثدي و الشهر الوردي من كل عام شهر أكتوبر، نظمت مدرسة الأوائل الأهلية بمدينة الغيضة اذاعة مدرسية متميزة قدمها طلاب و طالبات الصف التاسع بحضور إدارة المدرسة و المعلمين والمعلمات إيمانا منهم بضرورة التكافل مع المناسبات العالمية و المجتمعية ووضع بصمة باقية بالمدرسية خالدة في الذاكرة تعمق أواصر العلاقات و الشعور بالآخرين.
لم يحصر طلاب و طالبات تاسع الإذاعة المدرسية بسرطان الثدي بل شملت كل التعريف بأنواع السرطان الأخرى و أشكالها والأسباب بمافي ذلك التشخيص وعوامل الخطورة والمضاعفات و استعرضوا فقرات مسرحية وعروض صامتة رائعة أدائها المشاركين بتألق بديع بإشراف معلمتهم أ. هنادي بايعقوب، فمنهم من كان الطالب المريض و منهم من قام بدور الطبيب و آخر أدى عمل الممرض و آخرين دور الأسرة حتى تشكلت مشاهد قوية موثرة كونت حصيلة معرفية بمرض السرطان وضرورة الدعم النفسي لمرضى السرطان أثناء المرض و رحلة العلاج.
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