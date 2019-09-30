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عدن - ياسمين التهامي - المسيلة:مدرسة راضي بحساي تنظم فعالية توعوية حول أمراض السرطان

المهرة: جهينة يمن: المسيلة.

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نظمت مدرسه راضي بحساي صباح يوم الأثنين الموافق 30/9/2019 فعالية توعوية تحت شعار" لأننا نهتم" تنفذها مؤسسه فينا خير للتنميه والأعمال الأنسانيه بمديرية المسيلة



فعالية مدرسة راضي أحتوت على فقرات خاصة بمرض السرطان قدمت في الاذاعه المدرسية تضمنت معلومات و إرشادات صحية عن مرض السرطان و طرق الوقاية منه وإستعراض الطلاب مجموعة من اللوحات و العروض شارك فيها ادارة مدرسة راضي الأساسية و طلابها.

و بدورها قدمت إدارة مدرسة راضي شكرها لمنسقي مؤسسة فينا خير بمديرية المسيلة على تبنيهم مثل هذه القضايا المجتمعية العامة و المساهمة في توعية الناس بكافة الشرائح للحد من انتشار مرض السرطان وتفاقمه.