شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل : بعد ساعات من مقتل "الفغم" ... الديوان الملكي يفاجى الجميع ويعلن إصابة الملك وينشر صور خاصه له من داخل المستشفى.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن الديوان الملكي، قبل قليل، أن الملك محمد السادس مريض.

وأضاف بلاغ للديوان الملكي أن طبيب الملك متعه، تبعا لذلك، بعطلة لعدة أيام. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأفاد البلاغ أن الجالس على العرش كان ينوي المشاركة في جنازة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، التي جرت اليوم في باريس، لكن مرضه حال دون ذلك.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجـل : بعد ساعات من مقتل "الفغم" ... الديوان الملكي يفاجى الجميع ويعلن إصابة الملك وينشر صور خاصه له من داخل المستشفى.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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