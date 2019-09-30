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الإثنين 30 سبتمبر 2019
اللواء سالم عبدالله السقطري
كتب
الخليج 365
قام اللواء سالم عبدالله السقطري، عضوه هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم الاثنين، بتقديم واجب العزاء إلى الشيخ سليمان مناح، شيخ منطقة سلمهو، في وفاة المقدم سالم سليمان (أبو أنور) مقدم قبيلة السليمي، الذي وافاه الأجل عصر السبت في مستشفى خليفه بن زايد آل نهيان بمدينة حديبو.
وأعرب اللواء السقطري، خلال الزيارة التي قام بها إلى منزل الشيخ سليمان مناح بمنطقة سلمهو، ورافقه فيها العميد علي عمر كفائن، قائد قوات الحزام الأمني السقطري وعدد من أعضاء انتقالي المحافظة، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذه المصاب الجلل إلى أسرة الفقيد أبو أنور وأبناء منطقة سلمهو كافة.
سائلاً المولى عز جل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي جنوبي يقدم واجب العزاء لشيخ "سلمهو" بوفاة "أبو أنور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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