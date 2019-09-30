فرق البرنامج الوطني ومسام تتلف 1230 لغماً زرعتها المليشيا في الجوف

الإثنين 30 سبتمبر 2019

ألغام

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قامت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، والمشروع السعودي لنزع الألغام "مسام"، اليوم الاثنين، بإتلاف كمية من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من مناطق محافظة الجوف.



ونقلت وكالة "سبأ" عن مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، تأكيده إتلاف 1230 لغماً وذخيرة غير منفجرة، في منطقة قرون السليمة، شمال مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف.

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وأوضح أن الكمية التي تم إتلافها، نزعتها الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني ومشروع مسام، من مناطق عالية التأثير في مديريتي الحزم والغيل وعدة مناطق وغرب الجوف، بعد ان زرعتها مليشيا الحوثي بكثافة عالية.

ولفت إلى وجود ترتيبات لعمليات إتلاف مشابهة لكميات كبيرة من الألغام، في مديرية خب والشعف شمال الجوف، وفي محافظتي مأرب وشبوة.

وأكد أن عمليات إتلاف الألغام هي الطريقة المثلى لضمان عدم استخدامها من قبل أي جماعة مسلحة، وضمان أمن وسلامة المدنيين.