- 1/2
- 2/2
الإثنين 30 سبتمبر 2019
ألغام
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قامت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، والمشروع السعودي لنزع الألغام "مسام"، اليوم الاثنين، بإتلاف كمية من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من مناطق محافظة الجوف.
ونقلت وكالة "سبأ" عن مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، تأكيده إتلاف 1230 لغماً وذخيرة غير منفجرة، في منطقة قرون السليمة، شمال مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف.
وأوضح أن الكمية التي تم إتلافها، نزعتها الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني ومشروع مسام، من مناطق عالية التأثير في مديريتي الحزم والغيل وعدة مناطق وغرب الجوف، بعد ان زرعتها مليشيا الحوثي بكثافة عالية.
ولفت إلى وجود ترتيبات لعمليات إتلاف مشابهة لكميات كبيرة من الألغام، في مديرية خب والشعف شمال الجوف، وفي محافظتي مأرب وشبوة.
وأكد أن عمليات إتلاف الألغام هي الطريقة المثلى لضمان عدم استخدامها من قبل أي جماعة مسلحة، وضمان أمن وسلامة المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر فرق البرنامج الوطني ومسام تتلف 1230 لغماً زرعتها المليشيا في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.