الحوثيون ينهبون مساعدات إغاثية بصنعاء ويوزعونها على مشرفيهم 

أفاد مصدر مطلع، أن مليشيات الحوثي الانقلابية قامت بنهب شحنات إغاثية في العاصمة صنعاء، ضمن المساعدات الانسانية المقدمة للشعب اليمني عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. وذكر المصدر ، إن مليشيات الحوثي أقدمت ، على تفريغ شاحنات تحمل مساعدات إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مديرية التحرير وسط العاصمة صنعاء، تحت حماية أطقم من مسلحيها ونقلها الى أمام مكتبة الجيل الجديد لتوزيعها على المشرفين الحوثيين. وأكد المصدر إن المساعدات التي نهبتها المليشيات وقامت بتوزيعها على مشرفيها تحمل شعار برنامج الغذاء العالمي. وتعيد واقعة النهب الحوثية الجديدة للإغاثة، الاذهان الى فضائح النهب الواسعة التي كشف عنها برنامج الغذاء العالمي عندما اتهم الحوثيين العام الماضي بـ "سرقة الطعام من أفواه الجوعى. وفي نهاية 2018م، خلص تحقيق لوكالة اسوشيتد برس الامريكية إلى أن مناطق وجود مليشيات الحوثيين هي الأكثر توسعاً في بيع السلال الغذائية والمساعدات الدولية في السوق السوداء وتحويل السلال الغذائية لمقاتلي الجماعة في الخطوط الأمامية



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