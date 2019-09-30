طالت الجبايات الحوثية محال الحلاقة والكوافير في العاصمة صنعاء.



ووفق متابعة "الخليج 365"، فرضت ميليشيات الحوثي على محلات الحلاقة والكوافير بصنعاء دفع مبلغ مالي بنسبة 5% من الدخل، وهو مايعرف في عقيدة الحوثيين "الخُمس"، فيما هددت من لا يدفع بإغلاق محله ومصادرة مافيه. وبحسب المصادر، تقوم الميليشيات بالمرور على أصحاب المحلات على متن أطقم مسلحة وتهديدهم بأسلوب مهين في حال عدم دفع المبلغ المالي المطلوب، ولم تستثني حتى النساء العاملات لكسب مصدر رزق لهن ولأسرهن ولا أصحاب الدخل المتدني. وإضافة الى هذا المبلغ فالميليشيات تطالب ايضا بمبالغ الضرائب والزكاة ورفد الجبهات والمساهمة في احياء العشرات من مناسباتهم الطائفية التي تحييها الجماعة خلال العام الواحد بمسميات وعناوين مختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جبايات حوثية تطال محال الحلاقة والكوافير بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.