المقاومة الإيرانية تنشر معلومات وتفاصيل جديدة حول هجوم أرامكو

الإثنين 30 سبتمبر 2019

أرامكو

كتب الخليج 365 ـ متابعات

نشرت المقاومة الإيرانية معلومات وتفاصيل جديدة حول الهجوم الجوي الذي استهدف معملين لشركة أرامكو السعودية مطلع الشهر الجاري.



قالت ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بواشنطن سونا صمصامي، إن هجوم أرامكو جاء بقرار من مجلس الأمن القومي الإيراني وصدق عليه الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأكدت صمصامي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أيلول 30، 2019 أن عناصر من الحرس الثوري شاركت في الهجوم على منشآت أرامكو النفطية.

وتابعت: عدد من قادة مليشيا الحرس الثوري الإيراني البارزين بينهم قائد ثكنة عسكرية في محافظة خوزستان حضروا اجتماعا داخل مجلس الأمن القومي الإيراني قبل الهجوم.

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من جانبه أكد نائب مدير مكتب المقاومة الإيرانية في أمريكا، أن خامنئي أعطى الأمر بالهجوم على منشآت النفط في أرامكو السعودية.

وأوضح أن القاعدة التي انطلق منها الهجوم على أرامكو إيرانية تقع على بعد كيلو مترات من مدينة الأحواز.

وكان الهجوم قد أدى إلى توقف جزئي ومؤقت لإنتاج النفط في المملكة العربية السعودية.