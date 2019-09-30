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الإثنين 30 سبتمبر 2019
الجانب من حملة التوعوية لمكافحة مرض السرطان
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المهرة - الخليج 365
واصلَ الفريق التطوعي لمؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، فرع مديرية سيحوت، اليوم الإثنين، صباحاً، الموافق 30 سبتمبر 2019م، الحملة التوعوية لمكافحة مرض السرطان، بمدرسة الشهداء للتعليم الأساسي - بنين، تحت إشراف مديرة الفرع الأستاذة أوسان باعباد.
حيثُ قدّمَ في الطابور، إذاعة مدرسية صباحية شملت مجموعة من النصائح الإرشادية، والحِكم، للحماية من مرض السرطان، وكيفية الوقاية منه.
كما قدّمَ بعد الإذاعة المدرسية، فقرة تمثيلية من آداء طلاب مدرسة الشهداء، تحدّثت عن مرض السرطان، وأسبابهُ، وخطورتهُ، وسرعة الكشف عنه عند المختص، وقدّمت بعد الفقرة التمثيلية النصائح الكتابية عبر المطويات، والملصقات.
حيثُ أن هذه الحملة التوعوية لمكافحة مرض السرطان، تستمر إلى العاشر من أكتوبر، وتستهدف التوعية والإرشاد من هذا المرض الخبيث، تشمل الإذاعات المدرسية والمرافق الصحية.
وشكرت إدارة مدرسة الشهداء للتعليم الأساسي، مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية فرع مديرية سيحوت، على إقامة مثل هذه الحملات التوعوية والإرشادية من مرض السرطان.
وننوّه بأن الحملة التوعوية لمكافحة هذه المرض، مستمرة، ويوم غداً الثلاثاء، الموافق 1 أكتوبر، ستنفذ في مدرسة الفقيد عبدربه، حسب الخطة المعدة من المؤسسة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "فينا خير" تواصل الحملة التوعوية لمكافحة مرض السرطان بسيحوت بالمهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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