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الإثنين 30 سبتمبر 2019
جمال محسن
كتب
الخليج 365
قال المحلل السياسي جمال محسن رئيس تحرير "الخليج 365" إن الاقتصاد اليمني بدأ التدهور منذ السنوات الأولى للحرب.
وكشف محسن بأن هناك تدهور كبير داخل اليمني على المستوى الصناعي والزراعي.
وقال بأن مليشيا الحوثي تستفيد من وجود أزمة انسانية في اليمن، حيث يقومون بسرقة المواد الغذائية الاغاثية والإستفادة من أموالها عقب بيعها وتحويلها إلى المجهود الحربي.
وأشار بأن هناك حلول وهي فتح الممرات الآمنة لكي تصل المساعدات الانسانية للمواطنين.
يذكر أن مليشيا الحوثي قد اغتالت كافة مظاهر الحياة العامة في العاصمة صنعاء بعد 5 سنوات من اجتياحها، لكن الحياة السياسية كانت أحد أبرز ضحايا الانقلاب المشؤوم عشية 21 سبتمبر 2014.
ونفذت المليشيا الحوثية موجة قمع وإرهاب ضد المسيرات والمظاهرات المناوئة لها، ورصدت منظمات حقوقية يمنية اعتقال العشرات، بعضهم لا يزالون خلف القضبان حتى اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال محسن" يكشف استغلال الحوثي للمساعدات الإنسانية وتحويلها للمجهود الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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