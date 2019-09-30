شبوة.. المكتب التنفيذي يبحث أوضاع الكهرباء والزراعة بالمحافظة

الإثنين 30 سبتمبر 2019

عبدالقوي لمروق

كتب الخليج 365 ـ متابعات

بحث المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في اجتماعه الدوري ،اليوم ، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق ، عدداً من القضايا المرتبطة بأوضاع الزراعة والكهرباء بالمحافظة.

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وخلال الاجتماع الذي حضره الوكلاء المساعدين للمحافظة علي الكندي وسالم الاحمدي وسالم النسي ، استعرض مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة فهد مبروك ، تقرير مفصل عن نشاط المكتب خلال النصف الأول من العام الجاري في الجوانب الإدارية والفنية والإشرافية ، مع تحديد طبيعة الأضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي جراء الامطار وفيضانات السيول التي شهدتها بعض من من مديريات المحافظة قبل ثلاثة أشهر.

وأثنى المكتب التنفيذي على شمولية التقرير لقضايا وأوضاع القطاع الزراعي بالمحافظة.. مشدداً على ضرورة اشرافه المباشر على المشروعات الزراعية التي تنفذ بتمويل دولي بالمحافظة .

وبحث تنفيذي شبوة و باستفاضة تقريرا مماثلا عن أوضاع الكهرباء بالمحافظة ، أوضح من خلاله مدير عام كهرباء شبوة عوض الاحمدي حجم المشكلات الكبيرة التي تواجهها محطات التوليد في كل من عتق وبيحان والنقوب وعجز توليد الطاقة فيها ، مع تبعات المستحقات المالية الباهضة للطاقة المشتراه ، وارتفاع مديونية الكهرباء عند المستهلكين وتخلفهم عن التسديد الشهري لها.