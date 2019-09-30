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بالصور.. نتائج قرعة البطولة التنشيطية للأندية والفرق الرياضية بالمهرة

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المهرة - اليمن العربي 0 تبليغ

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رئيس إتحاد كرة القدم الأثنين عمر سويلم

رئيس إتحاد كرة القدم الأثنين عمر سويلم

بالصور.. نتائج قرعة البطولة التنشيطية للأندية والفرق الرياضية بالمهرة

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المهرة - الخليج 365

أجريت صباح اليوم بمكتب  الشباب والرياضة قرعة الدوري التنشيطي لأندية محافظة المهرة ، بحضور رئيس إتحاد كرة القدم الأثنين عمر سويلم ، ونائب مدير مكتب الشباب والرياضة عادل رزق. 

ووفق متابعة "الخليج 365"، يشارك (12) نادي في الدوري قسمت  إلى أربع مجموعات  المجموعة الأولى  تضم نادي (حوف -الساحل -شباب الغيضه )والمجوعة الثانية (فرتك - الأخوين -شباب سيحوت)والمجموعة الثالثة (قشن -ضبوت - خيبل )المجموعة الرابعة (السلام -المسيلة -الجزع).

وحدد موعد تدشين البطولة بتاريخ 14/أكتوبر  بين نادي الساحل ونادي حوف بدعم من وكالة المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمره.

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