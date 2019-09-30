بالصور.. نتائج قرعة البطولة التنشيطية للأندية والفرق الرياضية بالمهرة

رئيس إتحاد كرة القدم الأثنين عمر سويلم

كتب المهرة - الخليج 365

أجريت صباح اليوم بمكتب الشباب والرياضة قرعة الدوري التنشيطي لأندية محافظة المهرة ، بحضور رئيس إتحاد كرة القدم الأثنين عمر سويلم ، ونائب مدير مكتب الشباب والرياضة عادل رزق.



ووفق متابعة "الخليج 365"، يشارك (12) نادي في الدوري قسمت إلى أربع مجموعات المجموعة الأولى تضم نادي (حوف -الساحل -شباب الغيضه )والمجوعة الثانية (فرتك - الأخوين -شباب سيحوت)والمجموعة الثالثة (قشن -ضبوت - خيبل )المجموعة الرابعة (السلام -المسيلة -الجزع).

وحدد موعد تدشين البطولة بتاريخ 14/أكتوبر بين نادي الساحل ونادي حوف بدعم من وكالة المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمره.

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