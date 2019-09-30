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الإثنين 30 سبتمبر 2019
وكيل أول محافظة المهرة الاستاذ مختار بن عويض الجعفري أثناء لقاءه بمدير مفوضية الكشافة والمرشدات محمد رزق
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المهرة - الخليج 365
التقى وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري مدير مفوضية الكشافة والمرشدات محمد رزق و ناقش القاء نتائج مشاركة المفوضية في جمهورية مصر العربية وتفعيل قسم المرشدات المفوضية.
ووفق متابعة "الخليج 365"، قال بن عويض: أننا نولي هذأ الجانب اهتمام كبير لقطاع الشباب و سيتم مشاركة مفوضية الكشافة في الكرنفال بالمدارس في الاحتفالات الوطنية منها عيد 30 نوفمبر بالمحافظة.
كما ثمن الوكيل الأول بن عويض الجهود المبذوله من قبل المفوضية ونيلهم المرتبه الأولى على مستوى الجمهورية في العام المنصرم ويعتبر تشريف للمحافظة، مشيدا بجميع الاعمال التطوعيه والمشاركات في المناسبات والمهرجانات.
وشكر بن عويض قايد المفوضية محمد رزق علئ جهوده المبذولة في تجنب ابنائنا من ضياع الوقت، وسنكون داعمين لكم وجهدكم جبار ا وسنكون حاضرين في فعالياتكم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مسؤول بالمهرة يناقش مشاركة مفوضية المهرة في جمهورية مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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