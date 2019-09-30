مأرب.. حلقة نقاشية حول الواقع الاقتصادي للمحافظة (التحديات والفرص والرؤى)

الإثنين 30 سبتمبر 2019

مأرب

كتب الخليج 365 ـ متابعات

عقدت بمحافظة مأرب، اليوم، حلقة نقاشية حول مسودة دراسة الواقع الاقتصادي لمحافظة مأرب(التحديات والفرص والرؤى) والتي نظمها مركز الاعلام الاقتصادي بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة.



وخلال افتتاح الورشة اكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، على اهمية انعقاد مثل هذه الفعاليات بما يعزز التنمية المنشودة في المحافظة.

وأشار مفتاح الى الفجوة الكبيرة التي تعانيها المحافظة الناشئة بين الزيادة الكبيرة في عدد السكان بسبب موجات النزوح الى المحافظة من مختلف المحافظات.

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ولفت الى ان السلطة المحلية ركزت خلال المرحلة الماضية على تعزيز الامن والاستقرار بالمحافظة والاستثمار في تطوير المؤسسات الامنية بما يوفر المناخات الملائمة للتنمية والاسثتمار كونه لا تنمية ولا استثمار دون امن حتى حققت نجاحا باهرا بشهادة الجميع.

وأوضح ان المحافظة استقبلت العديد من طلبات الاستثمار وشهدت افتتاح العديد من الانشطة الاستثمارية التجارية والخدمية والصناعية في المحافظة وفي مختلف المجالات.

وشدد وكيل المحافظة على ضرورة استثمار اللحظة في ايجاد بنى تحتية سليمة ومستدامة في المحافظة وايجاد قاعدة صلبة للشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص في مجال التنمية والاستثمار بما يحقق المنافع للجميع.. معربا عن امله في ان تخرج الحلقة النقاشية برؤى ومقترحات عملية وواقعية يمكن تطبيقها والبناء عليها.

وكان مدير عام الغرفة التجارية بالمحافظة عبدالحق منيف وممثل مركز الاعلام الاقتصادي بالمحافظة صدام الحريبي، قد القيا كلمتين تناولا فيهما اهداف الحلقة النقاشية واهمية وضع رؤية اقتصادية مستقبلية للمحافظة تتعزز فيها الشراكة التنموية مع القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسا لا يمكن الاستغناء عنه او تجاهل دوره الحيوي في التنمية والبناء والاقتصاد الوطني.