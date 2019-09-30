العسكرية الخامسة تقيم حفلاً فنياً وخطابياً إحتفاءً بالذكرى  ال57 لثورة ال26 سبتمبر

الإثنين 30 سبتمبر 2019

ثورة ال26 سبتمبر

كتب حجة - الخليج 365

نظمت شعبة التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الخامسة،مساء أمس، برعاية قائد المنطقة اللواء الركن يحي صلاح حفلا خطابيا وفنيا بالذكرى ال57 لثورة ال26 من سبتمبر.



وفي الحفل ألقى قائد مدرسة القتال عميد ركن طيار عدنان صديق كلمة المنطقة، هنأ فيها القيادة السياسية والعسكرية بالعيد 57 لثورة 26 من سبتمبر مرحبا بضيوف الحفل من قيادة القوات المشتركة.

وأشاد العميد صديق في كلمته بدور أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة في معركة الوطن الحالية ضد الإمامة والسلالة والرجعية والتخلف.

وأضاف أن أبطال الجيش الوطني يقفون سداً منيعا في وجه التمدد الصفوي الإيراني في المنطقة من خلال محاربة ذراعها في اليمن المتمثل في جماعة الحوثي المتمردة.

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وثمن العميد صديق دور دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم ومساندة قوات الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال المدنية والعسكرية.

تخلل الحفل العديد من القصائد الشعرية من أبطال المنطقة العسكرية الخامسة، بالإضافة للأغاني الوطنية والعروض المسرحية التي قدمتها فرقة حيران الفنية.

حضر الحفل وكيل أول محافظة حجة الشيخ ناصر دعقين ومساعد قائد المنطقة لشؤون التوجيه العميد محمد الخولاني والعميد الركن مختار المطيري قائد قوات الواجب (800 )وعدد من ضباط المنطقة الخامسة وومواطني بعض المناطق المحررة في ميدي وحيران وعبس وحرض.