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التحالف يعلق على مزاعم المليشيا حول عملية صعدة

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الإثنين 30 سبتمبر 2019

مقاتلات التحالف

مقاتلات التحالف

التحالف يعلق على مزاعم المليشيا حول عملية صعدة

كتب

الخليج 365 ـ متابعات

علق المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، على ما نشرته مليشيا الحوثي يوم أمس حول عملية صعدة التي زعمت المليشيا أنها قتلت وأسرت خلالها الآلاف من قوات الجيش الوطني.

 

وقال المالكي إعلام الميليشيات خرج بمسرحية مؤخرا  أطلق فيها ادعاءات مضللة.

 

وتابع: لا نرد على إعلام الميليشيات الحوثية وتضليله للرأي العام الدولي والإقليمي.

 

وأوضح: أوضحنا ما حدث منذ مؤتمرنا الصحفي في 26 اغسطس ولا طائل من الرد على الحوثيين.

 

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ولفت إلى أن "العملية التي أعلن عنها الحوثيون ادعاءات غير صحيحة".

 

وأكد أنه تم إفشال محاولة حوثية ضد وحدات من الجيش الوطني اليمني.

 

وقال الناطق باسم التحالف: الحوثيون يختلقون أحداث للتأثير في الرأي العام.

 

وكان المالكي أكد أن التحالف العربي يواصل استهداف ورش لتصنيع الزوارق المفخخة تابعة لميليشيات الحوثي على السواحل اليمنية.

 

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية من أهم التهديدات التي تواجه الأمن الإقليمي.

 

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