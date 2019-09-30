تقدم كبير لقوات الجيش الوطني في باقم شمالي صعدة

الإثنين 30 سبتمبر 2019 الجيش كتب الخليج 365 ـ متابعات حققت قوات الجيش الوطني بإسناد من مقاتلات ومدفعية قوات دعم الشرعية، اليوم الاثنين، تقدمات نوعية شرق مديرية باقم بمحافظة صعدة.

ونقلت وكالة "سبأ" عن قائد محور ازال العميد ياسر الحارثي "أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية شنت هجوماً مزدوجاً على مواقع شرق (جبل شيحاط) ومواقع اخرى غرب (قرية آل مزهر) وحررت مواقع هامة في مديرية باقم بصعدة". Advertisements ولفت العميد الحارثي إلى أن "العملية العسكرية التي نفذتها وحدات عسكرية مدربة كبدت الميليشيا الحوثية خسائر بالأرواح والعتاد وأسفرت عن قتل وإصابة الكثير منهم". واشار الى ان كاميرات المراقبة والاستطلاع رصدت مجاميع مليشيا الحوثي الانقلابية وهي تلوذ بالفرار تاركه خلفها جثث القتلى والمصابين والكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي غنمها ابطال الجيش الوطني. وأكد استمرار الجيش الوطني في عملياته العسكرية حتى يتم تحرير كامل الأراضي من مليشيا الانقلاب الحوثي المدعومة ايرانياً.

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