الحوثيون يستهدفون مواقع المشتركة بمدينة الحديدة "تفاصيل"

الإثنين 30 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية الذراع الإيرانية في اليمن نهار اليوم الإثنين بالقذائف الصاروخية والمدفعية مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مدينة الحديدة غرب اليمن.



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وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن القصف استهدف مواقع القوات شرق مدينة الصالح واستخدمت فيه المليشيات عدداً من القذائف الصاروخية نوع “” لُـو “” ؛ وقذائف مدفعية الهاوزر ومدفعية الهاون عيار 82.

وفي ذات السياق أفادت المصادر أن المليشيات عاودت القصف العنيف على مواقع القوات المشتركة في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة.

وأردفت المصادر أن قصف المليشيات على المواقع في أوقات متفرقة منذ ساعات الصباح وحتى ساعات العصر ، وتأتي هذه الإنتهاكات والخروقات في إطار التصعيد اليومي الذي تمارسه المليشيات منذ بدء سريان الهدنة الأممية في الحديدة في 18ديسمبر 2018.