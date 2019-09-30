البركاني: استضافة صربيا لاجتماع "المنبر العالمي البرلمانات" يؤكد مكانتها

الإثنين 30 سبتمبر 2019 البركاني كتب عدن - الخليج 365 أكد رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، بأن اختيار واستضافة جمهورية صربيا لاجتماع (المنبر العالمي البرلمانات) يؤكد قدرة ومكانة صربيا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ، اليوم ، سفير جمهورية صربيا،محمد يوسف سباهيتش. جرى خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة جمهورية صربيا اجتماعات الجمعية العامة الـ 141 للإتحاد البرلماني الدولي والمقرر عقده منتصف شهر أكتوبر في مدينة بلغراد الصربية. Advertisements وأشار رئيس مجلس النواب الى أن اختيار واستضافة جمهورية صربيا لهذا الاجتماع (المنبر العالمي البرلمانات ) يؤكد قدرة ومكانة صربيا.. متمنياً نجاح أعمال الجمعية العامة المقبل والتي تعد أكبر منبر عالمي للدبلوماسية البرلمانية. وحمل رئيس مجلس النواب السفير الصربي، نقل تحياته لرئيس الجمعية الوطنية مايا شكوفيتش. من جانبه رحب السفير الصربي بمشاركة رئيس مجلس النواب على رأس الوفد اليمني..معرباً عن حرص بلاده إنجاح أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

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