المالكي: المليشيا تواصل إطلاق الصواريخ الباليستية من عمران وصنعاء وصعدة

الإثنين 30 سبتمبر 2019 المالكي كتب الخليج 365 ـ متابعات قال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، إن مليشيا الحوثي تطلق الصواريخ الباليستية من عمران وصنعاء وصعدة.

ولفت إلى أن المليشيا الحوثية أطلقت 265 صاروخًا باليستيًا من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المدنيين. وقال إن ميليشيات الحوثي تستخدم المواقع المدنية لإطلاق الصواريخ البالستية. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أيلول 30، 2019، أن ميليشيات الحوثي استخدمت تكتيك الدفع بأمواج بشرية من المقاتلين. Advertisements وأكد أن خسائر مليشيا الحوثي خلال الـ5 أسابيع الماضية وصلت إلى 1500 قتيل و250 عربة نقل أسلحة. كما أكد السعودية والإمارات والكويت مستمرون في الدعم الإنساني للشعب اليمني. وتابع: ندعم الجهود العالمية لإنهاء الأزمة اليمنية وتنفيذ اتفاقات ستوكهولم. وأكد أن التحالف العربي يواصل استهداف ورش لتصنيع الزوارق المفخخة تابعة لميليشيات الحوثي على السواحل اليمنية. ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية من أهم التهديدات التي تواجه الأمن الإقليمي.

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