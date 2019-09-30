شكرا لمتابعة خبر عن عملية حوثية ضخمة الأن في قلب العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - نفذت مليشيات الحوثي الانقلابية، حملة نهب واسعة طالت أغلب البقالات في العاصمة صنعاء، حيث صادرت بالقوة كميات من المواد غذائية والعينة الأخرى بذريعة دعم مايسمى بالمجهود الحربي للمليشيات.

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وذكرت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي قامت بنهب كميات ضخمة من المواد الغذائية والعينية من البقالات في العاصمة صنعاء بالقوة، وتجولت المليشيات على متن سيارات هايلوكس لنقل تلك الكميات الكبيرة من المواد الغذائية والمياه المعدنية بعد إن جمعتها بالقوة من المحال التجارية والبقالات الى مخازن تخص المليشيات.

وتذرعت المليشيات أثناء حملة النهب بدعم مايسمى المجهود الحربي، لحربها ضد اليمنيين.

وصعّد مليشيات الحوثي من اجراءات الجبايات والنهب التي عادة ماتنفذها بدعوى دعم مجهودها الحربي ضد القوات الحكومية، ولم تعد تكتفي بجباية واختلاس المبالغ المالية فبالإضافة الى ذلك تقوم مؤخراً بمصادرة مواد غذائية وعينية من المحال التجارية والبقالات ومواجهة كل من يرفض بالتهديدات بإغلاق محله واختطافه.

ولم يكن الباعة المتجولين والبسّاطين في منأى عن حملات الجبايات الحوثية المستمرة، وتعرض العشرات منهم لانتهاكات متنوعة بين الاعتداء ومصادرة ممتلكات واختطاف وغيرها.

ودفعت الجبايات الحوثية المستمرة بشركات ومراكز تجارية لإغلاق أبوابها ومغادرة صنعاء، وآثر مستثمرون الهجرة خارج البلاد بعد تزايد المضايقات الحوثية وانهيار الوضع الاقتصادي للبلاد جراء سياسات الجماعة الانقلابية