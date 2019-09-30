شكرا لمتابعة خبر عن جبهة حيفان عيريم .. خمسة أعوام من الصمود والاستبسال رغم الإهمال والنسيان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - منذ حرب اجتياح الجنوب في عام 2015 إلى يومنا هذا ولازالت الصبيحة الصد الاول لجحافل الغزاة ...ولم تتوقف الحرب في حدود الصبيحة لأكثر من خمسة أعوام ،حيث يقف فلذات اكبادها صامدين مقاتلين في سبيل العرض والأرض وحمايه العاصمة عدن .

لا شيء جميل في ارض الصريحة سوى حرب ارهقت كاهلهم كباراً وشباباً حيث بات برنامج حياتهم حمل السلاح والتمترس في الجبال والهضاب.

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جبهة عريم حيفان انموذجا للصمود والاستبسال

تقع جبهة حيفان عريم في سلسلة جبلية شاهقة، حيث تغطي مسافة تقدر باكثر من 25كم، وينتشر ابطال هذه الجبهة المرابطين في أكثر من 32 موقع معظمها في جبال شاهقة ووعرة يستصعب حتى على الحيوانات والوحوش المفترسة المكوث فيها.

هنا في هذه الجبهة يقف التاريخ اجلالا وتعظيما لشباب ذوي البشرة السمراء ، والجسم النحيل الذين اقسموا على أنفسهم بأن لن تطأ قدم مجوسي تلك الأرض ما دام فيهم عرق ينبض بالحياة... لله درّهم من أبطال رغم قسوة الحياة ووعوره تلك الجبال الا أنهم صامدين بصمود جبالهم الشماء ، ولم يكلوا أو يملوا على الرغم من طول سنين صعودهم الى تلك المواقع القتالية ،ورغم كل النسيان والاهمال لم تثنيهم كل تلك بل ازدادوا صموداً وثباتاً .

جبهة عريم حيفان مغيبة اعلاميا

جبهة عريم حيفان الجبهة الوحيدة التي لازالت تدور في رحاها معارك ضارية وشرسة على الرغم من أن أغلب المدن والمناطق تحررت واستنشقت هوائها إلا هذه الجبهة التي لازال هنا فيها الابطال مرابطين منذ عام 2015 إلى يومنا هذا ....

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الجدير بالذكر أن هذه الجبهة يرابط فيها ابطال اللواء الرابع حزم ... ويقود هذه الجبهه العقيد وافي الغبس.

هنا في هذه الجبهة تدور في رحاها معارك ضارية ، على الرغم من اهمية هذه الجبهة المنسية الا أننا للأسف الشديد لم نرى أحد من الإعلاميين والصحفيين أن يتطوع ولو ليوم واحد من نقل مايدور في هذه الجبهة من معارك شرسة أو ينقل لمن يعنيه الأمر في السلطة والتحالف عن ما يتطلبه أفراد هذه الجبهة المرابطين في مواقع الشرف والبطولة .. نسيان متعمد من قبل الجميع لهذه الجبهة ليس لأجل شيء ، الا لصمودهم وثباتهم وتصديهم لجحافل الغزاة من مليشيات الحوثي الكهنوتية .

حس أمني ويقظة عالية لأفراد الجبهة

بالرغم من انشغال أفراد الجبهة بالمعارك مع مليشيات الحوثي ومرابطتهم في المتراس في الهضاب والجبال ، ويقظتهم لعدوهم وتصديهم لكل محاولات التسلل الذي يقوم العدو الا ان كل هذا لم يثنيهم أمام تأمين الخط ووضع النقاط الامنية والتفتيش ولأكثر من مرة يقوم هؤلاء الابطال بالكشف عن اسلحة ومتفجرات اما أن تكون في طريقها إلى الحوثي أو تكون في طريقها الى عدن للإرهابيين والخلايا النائمة اضافة الى ضبطها لأدوية مهربة وغيرها من المهربات.

وما قام بها أفراد الجبهة بضبطهم لأكثر من ألف جواز مهرب كان في طريقه الى مليشيات الحوثي لخير دليل عن حس ويقظة اولئك الابطال على الرغم من عبور كل تلك الجوازات أمام جميع النقاط ابتدأ من عدن حتى وقع بهم المطاف أمام اولئك العيون الساهرة والاسود الكاسرة.

جبهه لم تقدم لها الشرعية اي دعم بل تعمدت نسيانها وتهميشها

لم تعلم ما تسمى بالشرعية التي في الحقيقة لا أساس لشرعيتها اين يرابط الابطال في هذه الجبهة ، فلو كانت تعلم اين يرابط الابطال هنا في الجبال الشاهقة والوعرة لما تعمدت نسيانها وتهميشها .

حيث تحدث الينا العقيد وافي الغبس قائد جبهة عريم حيفان وقال:

إننا في هذه الجبهة صامدين لأكثر من خمسة اعوام على الرغم من خذلان الشرعية لنا وعدم تقديم أي دعم ، وما زاد الأمر تعقيداً أن هناك أكثر من 700 فرد من أفراد المقاومة منذ الوهلة الأولى وهم مرابطين في هذه الجبهة ولم يتم ترقيتهم تكريما لنضالهم وصمودهم اسوة بافراد المقاومة في الجبهات الأخرى.

واضاف قائد جبهة عريم حيفان بقوله: ما يحز في النفس أن اكثر من 77 شهيدا واكثر من 185 جريحاً اغلب من هؤلاء الأفراد ممن لم يتم ترقيمهم .

واردف العقيد وافي الغبس: أن كل هذه الدماء التي سالت وروت تراب هذا الوطن تزرع في نفوس الابطال العزم والإصرار.

واستطرد العقيد وافي الغبس حول الدعم لهذا الجبهة بقوله: ما يقدم للجبهة من دعم تشغيلي فهو من جانب التحالف العربي ممثلة بالإمارات العربية المتحدة.

وقال قائد جبهة عريم حيفان: استغل هذه الفرصة ومن خلال هذا المنبر الاعلامي عني ونيابة عن أفراد هذه الجبهة فإننا نتقدم بالشكر الجزيل والثناء لدوله الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعب لما تقوم تجاه شعب الجنوب وما تقدمه من دعم عسكري وتنموي ونكن لهم كل الود والاحترام والتقدير.

واختتم العقيد وافي الغبس حديثه بقوله: هنا في هذه الجبال الشاهقة اذاقت الغزاة الويل والثبور وتحطمت على مشارف هذه الجبهة كل أساطيل الغزاة ومجنزراتهم العسكرية ... هنا في هذه الجبهة مرغ الابطال أنوف المليشيات الحوثية في كل موقع وكل معركة والحمد لله حيث استطاعت المقاومة بجبهة حيفان عريم أن تعيد اكثر من 3400 اسرة نازحة وممن تم تهجيرهم قسراً من قبل مليشيات الحوثي الكهنوتية... التحي والمجد لابطالنا في قمم الجبال وتحت ظلال الأشجار.

الى الشرعية اليس من الأجدر بكم الالتفات لهذه الجبهة الصامدة والثابتة بصمود وثبات الابطال المرابطين ؟!؟

في جبهه عريم حيفان يتلمذ الغزاة المعتدين على أيدي ابطالنا دورسا يومية ومجانية في الحرية والعزة والبطولة .... وطز بكل إهمال وتقصير وصمت وتعنت من كل مسؤول من اخواننا ومن يهمه أمرنا.

ستظل جبهه عريم حيفان محمية ومصانة بإبطالنا الشجعان ولن تركع ولن تذل لمعتدي أو تتوسل لأعلامي.... بجهودنا وبصمود ابطالنا وعزيمتهم سنقاوم الغزاة لآخر رمق ولو استكملنا اسلحتنا الشخصية سنقاوم الغزاة بالفأس ولن نركع ولن نستسلم أو نخضع ولن نمد ايدينا ونتسول أحد من قيادات الشرعية ممن يلتهمون باسم ارضنا ومواقعها وصمود ابطالنا تحت ظلال الأشجار وفي قمم جبالنا السماء سنفنى هنا احراراً .... الى كل الإعلاميين ومراسلي قنوات الاخبار ممن يتعمدوا نسيان هذه الجبهة وتهميشها واقصائها نؤكد لهم أن انتصاراتنا بدماء ابطالنا وببندقية كل مقاتل مرابط شريف نصنع مجدنا بايدينا ولا نحتاج لكم بعد اليوم

المصدر .. عدن الغد