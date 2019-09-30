اعلان عاجل ورد الأن عن تحالف دعم الشرعية

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صنعاء - ياسمين الخيامي - أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، الإثنين، أن ميليشيات الحوثي لم تلتزم باتفاق ستوكهولهم وتواصل تهديدها للسلم الدولي. وأضاف في مؤتمر صحفي "ميليشيات الحوثي تواصل استخدام الحديدة لإطلاق الصواريخ الباليستية"، مؤكدا أن الميليشيا تستعمل المناطق السكنية منصة لاطلاق الصواريخ. وأوضح أن ميليشيات الحوثي تطلق الصواريخ الباليستية من عمران وصنعاء وصعدة. وأكد أن كافة المنافذ الإغاثية بالداخل اليمني سواء البرية أو الجوية أو البحرية تعمل بكافة طاقتها. وتابع المالكي القول "الدول في التحالف تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عـــاجـــل : الديوان الملكي يفاجئ الجميع ويعلن عن إصابة الملك بهذا المرض الخطير .. وقناة أوربية تكشف تفاصيل صادمة (شاهد أولى الصور) عــــــــاجل .. " بن سلمان " يجن جنونة بعد سماع خبر سار من " الملك" وقناة العربية تنقل هذا الخبر العاجل قبل قليل .. شاهد (صورة) Advertisements عـــاجـــل : "الملك سلمان" وأسرة "الفغم" يتفاجئون بوالد قاتل الحارس الشخصي في منزلهم يقوم بهذا العمل المفاجئ (شاهد صورة) عاجل ... تحذير طارئ لليمنيين.. تعرف على العلاج الذي أعلنت الصحة اليوم حظره ومنع استخدامه لأنه يسبب السرطان "صورة" شاهد صور اولى له بعد مقتله " الفغم "الحارس الشخصي للملك سلمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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