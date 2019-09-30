الاكثر مشاهدة - فستان العروس يقلب حياة هذا العريس اليمني رأسًا على عقب بسبب ما حدث داخل التاكسي .. شاهد (الاسم والتفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن فستان العروس يقلب حياة هذا العريس اليمني رأسًا على عقب بسبب ما حدث داخل التاكسي .. شاهد (الاسم والتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم يكن يدرك الشاب العشريني”مختار” من ابناء اليمن أن فستان الزفاف الذي ارتدته عروسته سينغص فرحته بعد ساعات من لقائه بعروسته؛ وفقا لمصادر مقربة من العريس.

المصادر قالت في إفادتها - وفقا للمشهد اليمني - أنه بعد ساعات من الدخول على عروسته، ضاع فستان الزفاف الذي تبلغ قيمته أكثر من 250 ألف ريال يمني، وتنغصت فرحة “مختار” الذي بالكاد تزوج وبالكاد دخلت عليه عروسه.

Advertisements

​​

​​​​​​​​

وكعادة الجميع في اليمن تُزف العروس إلى عريسها ليلا، وفي صباح اليوم التالي سرعان ما يأخذ العريس فستان العروسة ليرجعه لصاحبه المؤجر كونهُ إيجار.. وهُنا كانت الفاجعة؛ وفقا للمصادر.

واردفت المصادر: نعم إنها فاجعـــة في حق عريس تهامي نازح قضى كل عمره في معاناة لا يحبذ وصفها.

ونوهت المصادر بأن العريس مختار جوبح، ليس وحيدا فقط بل يتيمًا ايضًا وكذلك نازح وعامل بسيط في فندق بحي الدائري بالعاصمة صنعاء، و نسي فستان الزفاف الذي ارتدته عروسته على متن سيارة التكسي التي استقلها الى منزله خلال الايام الماضية.

ولا يعد مختار العريس الوحيد الذي تم زفافه للتو، الذي داهمه لص النسيان، بل أن ذلك اللص يتربص بالجميع.