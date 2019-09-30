الاكثر مشاهدة - حارس الملك سلمان يخطف الأنظار بصور نادرة وجديدة أشعلت وسائل الإعلام اليوم ..شاهد ماذا كان يفعل

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الملك سلمان يخطف الأنظار بصور نادرة وجديدة أشعلت وسائل الإعلام اليوم ..شاهد ماذا كان يفعل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد أن شكل رحيله صدمة لمحبيه، تداول المغردون السعوديون مجموعة كبيرة من الصور لحارس خادم الحرمين الشريفين، اللواء عبدالعزيز الفغم في عدد من المناسبات الرسمية مع الملك سلمان.

إلا أن صورة خطفت الألباب، ظهر فيها اللواء الفغم خلال القمة الإسلامية الأميركية، في أيار/مايو 2017 .

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وقد فاضت تلك الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل، بالبر والمحبة والحرص، إذ بدا الفغم ينزل مستنداً على ركبته، بعد أن شاهد لباس قدم خادم الحرمين الشريفين مفتوحاً.

وشكلت تلك الصورة إحدى أشهر صوره التي تناقلها المغردون في حينه، واستعادها السعوديون مع فاجعة رحيل الفغم منتصف ليل الأحد.

إلى ذلك، استخدمت الصورة الشهيرة التي التقطها المصور السعودي بندر الجلعود، في تصاميم كثيرة روجتها وسائل الإعلام المختلفة، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتنوعت التعليقات التي تداولها السعوديون ما بين دعوات بالرحمة والمغفرة، واستحضار لبطولة الفغم في حماية الملوك، وتسجيل تحركاته التي التقطتها الكاميرات في أوقات سابقة.

يذكر أن الفغم برز كأشهر حارس شخصي في تحركاته مع خادم الحرمين الشريفين، خلال الحضور الرسمي للملك في العديد من المناسبات، ليشتهر في لقطات متنوعة ما بين فوتوغرافية وفيديوهات وهو يقف خلف الملك مباشرة أو إلى جانبه.