الاكثر مشاهدة - بعد يوم واحد من فضح الإمارات أمام مجلس الأمن : اجتماع امريكي طارئ مع هادي والولايات المتحدة تتعهد للرئيس بهذا الأمر ..تفاصيل طارئة

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يوم واحد من فضح الإمارات أمام مجلس الأمن : اجتماع امريكي طارئ مع هادي والولايات المتحدة تتعهد للرئيس بهذا الأمر ..تفاصيل طارئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي على تحذيراته المبكرة من الخطر والاطماع الإيرانية عبر أدواتها الانقلابية المختلفة على اليمن والمنطقة من خلال كلمة له في هذا الصدد في العام2012م ،والتي تؤكد ماذهبنا اليه وتنامي الخطر الايراني على العالم والملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال استقباله،اليوم ، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل.

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وجرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وتطورات الأوضاع في اليمن بصورة عامة.

و في اللقاء، رحب الرئيس بالسفير الأمريكي..مجدداً التزام الحكومة الشرعية بالسلام الذي قدمت من أجله التنازلات والمرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216 .

وثمن الرئيس دعم وجهود الولايات المتحدة الأمريكية لليمن و مسارات السلام..مشيداً بالتعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين الصديقين.

من جانبه عبر السفير الأمريكي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين..مؤكداً دعم بلاده لليمن ووحدته وقيادته الشرعية حتى تحقيق كافة تطلعات وخيارات الشعب اليمني في الامن والاستقرار والسلام.

كما تناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.