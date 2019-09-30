شكرا لقرائتكم خبر عن اول تصريح لقائد لواء الفتح بصعدة ”رداد الهاشمي” بعد نشر الحوثيين مقاطع فيديو لاسرى من قواته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد قائد لواء الفتح في محافظة صعدة ، اللواء رداد الهاشمي ان قواته مازالت مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية بكل اقتدار نافيا صحة المعلومات التي تروج لها المليشيات .

وقال الهاشمي ان مليشيات الحوثي لجأت إلى التهويل ونشر الاكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الايام للتغطية على هزائمها المذلة على الارض، والتي ماتزال تتعرض لها بشكل يومي على يد الجيش الوطني .

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واوضح اللواء الهاشمي أن قيادة التحالف في منطقة “كتاف” قامت بمراجعة شاملة لجميع الاخطاء التي ارتكبت، وعملت على تفاديها، متوعدا مليشيا الحوثي في قادم الايام بالمفاجآت وبتكتيكات جديدة وخطط قتالية لم تعهدها من قبل ، وان كل الاكاذيب تروجها المليشيات لن تجديها نفعا في إيقاف تقدم القوات المكلفة بتحرير صعدة. .

وردا على تصريحات ناطق المليشيات التي زعم فيها اسقاط جبهة كتاف وقتل وأسر آلاف الجنود من لواء الفتح اكد اللواء رداد الهاشمي ان المليشيات تعتمد على الفبركة والتزوير والاشاعات كما هو ديدنهم، ويكذبون كما يتنفسون.

محذرا اليمنيين من الانخداع بهم، والوقوع في شباك أكاذيبهم .

مشيرا إلى ان المليشيات استغلت بعض الثغرات، والتي ما كانت لتقع لولا تقصير بعض الألوية المرابطة في ميسرة وميمنة جبهة “كتاف” والتي لم تقم بواجبها في تأمين جبهة القلب، الامر الذي مكن مليشيا الحوثي قبل ثلاثة أسابيع من حصار عدد من الكتائب وسقوط عدد من الشهداء والأسرى.

وقال الهاشمي، إن قيادة اللواء دفعت بقوات جديدة لاستعادة تلك المناطق بعد ايام قليلة من سيطرة مليشيا الحوثي عليها وتمكنت من تحرير عدد من تلك المواقع .

وحول مصير الشهداء والمفقودين أكد نشر أسماء الشهداء والمفقودين خلال الأيام القادمة وبعد استيفاء تجميع البيانات من قبل اللجنة المشكلة ، مؤكدين لكل أهالي الشهداء والمفقودين أن التأخير في الإعلان عنهم حرصا من قيادة اللواء على سلامة البيانات وصحتها .