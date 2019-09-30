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صنعاء - ياسمين الخيامي - اعلان رسمي قبل قليل من جمهورية مصر يثلج صدور كل اليمنييين داخل مصر وخارجها ( صورة )



سلمت النقابة العامة لاتحاد الكتاب المصريين ومجلس أمناء جائزة احمد شوقي الدولية اليوم جائزة الابداع الشعري على المستوى العربي والعالمي، لشاعر اليمن الكبير عبدالعزيز المقالح والشاعر المصري احمد حجازي في احتفالية كبرى جرت بدار الاوبرا بالقاهرة.

وتنص لائحة الجائزة المخصصة للإبداع الشعري على المستوى العربي والعالمي، على أن يفوز بها في كل دورة شاعر مصري الى جانب شاعر آخر من خارج مصر وفقا لمعايير وترشيحات الهيئات الاكاديمية واتحادات الكتاب العربية وغير العربية ونوادي القلم والمؤسسات الادبية والثقافية الكبرى.

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وتسلم الجائزة نيابة عن الدكتور المقالح ، الاديب والشاعر اليمني جلال الحلالي الذي القى كلمة نيابة عن المقالح اشاد فيها بتأسيس هذه الجائزة وأهميتها في حركة الابداع والثقافة العربية.. مؤكدا أن مصر احسنت باختيار اسم الشاعر المصري العربي الكبير أحمد شوقي أمير الشعراء لهذه الجائزة.

كما عبرت الكلمة عن اعتزاز المقالح كونه اول فائز بها في دورتها الأولى.

وتناولت كلمة المقالح مسيرته التعليمية في الجامعات المصرية والتي قضى فيها 15 عاما من عمره متنقلا بين جامعاتها وهيئاتها الاكاديمية وواحاتها الثقافية والادبية وتأثير ذلك في مسيرته الشعرية.

كما هنأ المقالح في كلمته الكاتب المصري الكبير علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب المصريين لانتخابه مؤخرا امينا عاما لاتحاد الادباء والكتاب العرب.

والقيت كلمات من رئيس النقابة رئيس مجلس امناء الجائزة علاء عبد الهادي وامين عام مجلس امناء الجائزة احمد درويش والشاعر المصري المكرم محمد عبد المعطي حجازي اشادت خلالها بمسيرة الشاعر المقالح وتأثيره الكبير في الحركة الأدبية والشعرية العربية.

واشارت الكلمات الى مكانة شوقي الشعرية عربيا وما تميز به انتاجه من قوة المعنى وجزالة المنطق وهو ما جعله موضعا للاكبار والاكرام حتى اليوم.