تغريدة المخلافي في تويتر

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عدن - ياسمين التهامي - تغريدة المخلافي

جهينة يمن

غرد وزير الخارجية السابق الاستاذ عبدالملك المخلافي على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي بتويتر حذر فيها أن المصلحة الوطنية تقتضي ظرورة تغيير السياسات المتبعة في الادارة من اجل استعادة الدولة وأشار الى تخلخل الصفوف في سياسات الشرعية تحتاح الى التخلص من الأنانيات حيث قال:"‏لم يعد من المصلحة الوطنية مواصلة السير في ذات السياسات والأساليب دون وقفة مسؤولة ومراجعة جادة وشاملة بغية تجديد مسيرة استعادة الدولة ".

وأضاف في تغريدته :" تصبح الحاجة لمؤتمر وطني جامع ضرورة لتوحيد الصفوف المخلخلة والانطلاق نحو هدف يبدو انه جرى نسيانه مع طول المسير وتشعب الدروب وغلبة المصالح والأنانيات " .