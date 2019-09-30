شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو ...شاهد بالفيديو ...والد قاتل اللواء الفغم يفاجى الجميع ويقتحم هو وعدد من أقربائه عزاء الفغم ويقوم بهذا العمل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو ...شاهد بالفيديو ...والد قاتل اللواء الفغم يفاجى الجميع ويقتحم هو وعدد من أقربائه عزاء الفغم ويقوم بهذا العمل

وثق مقطع فيديو حضور الدكتور مشعل آل علي، والد ” قاتل ” اللواء عبدالعزيز الفغم، صلاة الجنازة ومشاركة أسرة وذوي الفقيد الصلاة والعزاء والمواساة. ورصد الفيديو لحظة مواساة الدكتور آل علي لـ ” والد ” اللواء ” الفغم ” – رحمه الله – . Advertisements وحاز الفيديو الذي التقطه الإعلامي محمد الشقاء على ردود فعل إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت هذه اللحظات مدى التكاتف والتلاحم بين أبناء الوطن في السراء والضراء. لمشاهدة الفيديو اضغط

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