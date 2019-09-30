رئيس البرلمان يشيد بعمق العلاقات اليمنية ـ الصينية

الإثنين 30 سبتمبر 2019

رئيس البرلمان

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أشاد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني بعمق العلاقات اليمنية - الصينية، والتي تمتد الى عقود طويلة من التعاون في كافة المجالات.



ووفق وكالة "سبأ" فقد نقل البركاني في كلمته التي القاها في حفل استقبال نظمته سفارة الصين لدى اليمن بمناسبة الذكرى الــ 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية ،مساء أمس ، تحيات وتهاني الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية لقيادة وحكومة وشعب الصين الصديق بهذه المناسبة..مشيراً الى ان اليمنيين عرفوا الصين الحديث من خلال أول طريق مسفلت ( الحديدة - صنعاء ) وأول مصنع ( الغزل والنسيج ) وأول مدرسة فنية ومشفى في تعز، إضافة الى انتشار الأطباء الصينيين في مختلف مستشفيات الجمهورية.

وأشار إلى ان الصين وقفت مع النظام الجمهوري باليمن منذ لحظاته الأولى في الستينات عندما حوصرت صنعاء سبعين يوما من قبل الملكيين الأماميين، فكانت السفارة الصينية هي الوحيد التي بقت في العاصمة صنعاء، حتى انتصرت ارادة الشعب اليمني وستنتصر اليوم، وتسقط المؤامرة الجديدة.

كما ثمن موقف الصين الثابت تجاه استقرار ووحدة اليمن، ودعم الشرعية الدستورية ممثله بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

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بدوره أشاد السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، بمتانة العلاقات اليمنية - الصينية المستمرة منذ إعلان تأسيس جمهورية الصين قبل 70 عاما حيث كان لليمن السبق في إعلان الاعتراف بالجمهورية الصينية.. مستعرضاً تطور العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين.

ولفت الى ان اليمن من اوائل الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين وذلك في عام ١٩٥٦..لافتا إلى ما تمتلكه اليمن من حضارة عريقة عبر التاريخ.

وأكد موقف بلاده الثابت في دعم أمن واستقرار ووحدة اليمن، ودعم الحكومة اليمنية، والوصول الى الحل السياسي على أساس المرجعيات الثلاث، وإرساء السلام الدائم، والعمل على إنهاء معاناة اليمنيين والحد من تدهور الأوضاع الإنسانية.