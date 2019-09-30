الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

تجدد القصف الحوثي على مواقع المشتركة شرق الدريهمي جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الإثنين 30 سبتمبر 2019

قصف حوثي

قصف حوثي

تجدد القصف الحوثي على مواقع المشتركة شرق الدريهمي جنوب الحديدة

كتب

الحديدة - الخليج 365

تتواصل الخروقات والإنتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية ، حيث عاودت قصفها واستهدافها المتكرر على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن..

Advertisements

 

 وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن عناصر مليشيا الحوثي أطلقت النار على مواقع القوات في الدريهمي من بالقذائف والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة.

 

 وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت عشرات القذائف من مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 ، واستهدفت المواقع بالأسلحة من عيار 23 ، فيما فتحت النار على مواقع أخرى بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بالإضافة إلى سلاح القناص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجدد القصف الحوثي على مواقع المشتركة شرق الدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا