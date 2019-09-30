تجدد القصف الحوثي على مواقع المشتركة شرق الدريهمي جنوب الحديدة

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الإثنين 30 سبتمبر 2019
قصف حوثي
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الحديدة - الخليج 365
تتواصل الخروقات والإنتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية ، حيث عاودت قصفها واستهدافها المتكرر على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن..
وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن عناصر مليشيا الحوثي أطلقت النار على مواقع القوات في الدريهمي من بالقذائف والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة.
وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت عشرات القذائف من مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 ، واستهدفت المواقع بالأسلحة من عيار 23 ، فيما فتحت النار على مواقع أخرى بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بالإضافة إلى سلاح القناص.
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