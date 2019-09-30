تجدد القصف الحوثي على مواقع المشتركة شرق الدريهمي جنوب الحديدة

الإثنين 30 سبتمبر 2019 قصف حوثي كتب الحديدة - الخليج 365 تتواصل الخروقات والإنتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية ، حيث عاودت قصفها واستهدافها المتكرر على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن..

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن عناصر مليشيا الحوثي أطلقت النار على مواقع القوات في الدريهمي من بالقذائف والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة. وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت عشرات القذائف من مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 ، واستهدفت المواقع بالأسلحة من عيار 23 ، فيما فتحت النار على مواقع أخرى بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بالإضافة إلى سلاح القناص.

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