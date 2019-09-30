الرئيس هادي يكرم المنتخب الوطني للناشئين والجهازين الفني والإداري

الإثنين 30 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 ـ متابعات

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم والجهازين الفني والإداري للمنتخب بعد تأهله الى كأس آسيا للناشئين 2020 المقرر اقامتها في مملكة البحرين.



وبحسب وكالة "سبأ" فقد هنأ الرئيس اللاعبين والجهازين الفني والإداري ووزارة الشباب والرياضية والاتحاد اليمني لكرة القدم على ما حققوه من نتائج إيجابية في هذه المرحلة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020..مشيداً بالروح الرياضية والمعنويات العالية للمنتخب.

وأثنى رئيس الجمهورية على الجهود الكبيرة التي بذلها لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري وما قدموه من عروض استثنائية وتحقيق الفوز ورفع اسم اليمن عالياً رغم الظروف الراهنة والمعاناة التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية وما احدثته من دمار وخراب في البنتى التحتية بينها المنشآت الرياضية.

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وأكد هادي اهتمام وحرص الحكومة ووزارة الشباب والرياضية على الرعاية والاهتمام بالرياضة والرياضيين في مختلف المجالات.. مشدداً على ضرورة مواصلة مثل هذه الإنجازات والانتصارات وتحقيق افضل النتائج لمختلف المنتخبات الوطنية التي تمثل اليمن في مختلف المحافل الرياضية العربية والدولية.

وأشاد الرئيس بجهود واهتمام قيادة وزارة الشباب والرياضة على تفعيل تحقيق الانتصارات الرياضية في مختلف الميادين.

وأكد على اهمية مواصلة تقديم كافة اشكال الدعم حتى تحقيق تطلعات شبابنا اليمني الذي يصنع الانتصارات في زمن المستحيلات.

وكرم الرئيس المنتخب والجهازين الفني والإداري بمبلغ 15000 الف ريال سعودي لكل لاعب وعضو في الجهازين الفني والإداري نظير جهودهم التي بذلوها في هذه المنافسة..مثمناً في هذا الصدد أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج الذين آزروا المنتخب ووقفوا الى جانبه.